Fernando Llorente è sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli. L'ex attaccante della Juventus ha accettato la proposta del club azzurro, dopo aver detto addio al Tottenham in seguito alla sconfitta nella finale di Champions League a Madrid, perché vorrebbe essere allenato da Carlo Ancelotti in questi ultimi anni di carriera. El Rey Leon, insomma, dopo essere stato uno tra gli idoli dei tifosi bianconeri di questo passato recente, è pronto a volare a Napoli, dai primi rivali della Juventus per lo scudetto. Lo riporta Sportitalia.