Intervenuto ai microfoni di La politica nel pallone su Gr Parlamento, Marcello Lippi, ex allenatore della Juventus ed ex ct, ha parlato dell'Inter. L'ha definita una "squadra che ritengo parecchio superiore alle altre a livello di qualità, organizzazione di gioco e di mentalità. Il Milan mi piace come gioca, ma l'Inter la vedo più forte, molto organizzata e serena: è stato molto bravo Simone Inzaghi a costruire tutto questo".



Quindi un pronostico sulla Supercoppa, che vedrà le sue due ex squadre di fronte: "Sono competizioni diverse e in una partita secca ci può stare tutto. Non è detto che sia favorita l'Inter. La Juve è in costruzione, ha vinto tantissimo, i tifosi non riescono a farsene una ragione, magari si può fare qualcosa in più ma è in una fase di rinascita e ricostruzione: è molto più semplice di quanto si possa pensare la situazione della Juve".