Stephan Lichtsteiner e Alvaro Morata si ritrovano a Dubai. Il terzino svizzero e l'attaccante spagnolo dell'Atletico Madrid sono in vacanza a Dubai e si sono ritrovati in spiaggia con le rispettive famiglie. La foto è stata postata su Instagram dallo stesso centravanti spagnolo che ha taggato l'ex compagno della Juve in una delle sue stories. A pochi metri di distanza Zizou Zidane e Miralem Pjanic hanno scattato un'altra foto che sta facendo il giro del web e pure CR7 si trova a Dubai dove si è allenato con Novak Djokovic.