Mario Lemina vicino ad un nuovo trasferimento. Secondo quanto riporta il Daily Mail, il centrocampista ex Juve reduce dal prestito di una stagione al Galatasaray sta per trasferirsi al Fulham, ancora una volta in prestito. Il Southampton, che ne detiene il cartellino, è pronto a cederlo a titolo temporaneo per 2 milioni di sterline. Sta quindi per iniziare un nuovo capitolo nella carriera del centrocampista francese ceduto dalla Juve nel 2017 per ben 20 milioni di euro.