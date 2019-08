Tra le grandi delusioni del passato recente della Juventus c'è senza dubbio anche Mario Lemina, trasferitosi in bianconero dal Marsiglia con l'idea di essere l'erede di Paul Pogba. Dopo un paio di stagioni tra evidenti alti e bassi, però, il francese si è trasferito al Southampton in Premier League. Oggi, secondo quanto riportato da As in Spagna, è vicino a rinforzare il centrocampo del Betis, che però non vorrebbe chiudere l'affare a titolo definitivo, al contrario del club inglese.