Intervenuto in collegamento su Sky Sport 24, anche l'ex giocatore della Juve Nicola Legrottaglie ha detto la sua su Paulo Dybala e sulle trattative per il rinnovo, ora più in bilico che mai. Ecco il suo commento: "Non mi metterei mai nei panni di un giocatore che deve scegliere di rimanere con quella maglia o no. La cosa positiva di questo caso è che Dybala rimane con il sorriso: se perdi anche quello è una cattiva testimonianza del calcio. Se ti danno 8 o 15 milioni è l'ultimo dei problemi, ma almeno sorridi. Invito tifosi e società a prendere questa cosa sorridendo. Se rimane saremo felici e se non rimane saremo felici lo stesso".