Il futuro di Miralem Pjanic torna a tenere banco in casa Barcellona. Il centrocampista bosniaco non rientrerebbe nei piani di Xavi, motivo per cui il Barcellona cercherà di cederlo in estate. Una delle opzioni più probabili, ad oggi, resta proprio il Besiktas, con club turco che ad oggi paga 2,75 milioni di stipendio, ovvero poco meno di un terzo del totale. Così se Pjanic volesse restare in Turchia dovrebbe sensibilmente ridursi il compenso. Lo riporta El Mundo Deportivo.