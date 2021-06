Il futuro di Kingsley Coman al Bayern Monaco sembra essere in bilico. Le ultime notizie arrivano direttamente dal presidente onorario del club ​Uli Hoeneß, intervenuto a ​Spox.com: "Penso che l'offerta che ha ovviamente sia buona. E se alla fine non l'accetta, devi essere coerente come club. Siamo molto rilassati. [La situazione] è molto diversa da quella di Alaba, il cui contratto era scaduto. Kingsley ha un contratto di due anni, fino ad allora succederà molto nel mondo."