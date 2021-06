Oggi Fabio Paratici ha parlato per l'ultima volta in pubblico da rappresentante della Juventus, e ha voluto glissare sulla domanda riguardante il suo futuro. Di sicuro, ha sottolineato lo stesso ormai ex direttore sportivo bianconero, nella sua carriera ci saranno altre squadre di cui curare il mercato. E come sappiamo, la trattativa attualmente in corso lo vede vicinissimo al Tottenham. Secondo Sky Sport l'accordo è stato quasi raggiunto: Paratici è convinto dall'offerta del club londinese. Ma non ci dovrebbe essere il "ricongiungimento" con Antonio Conte: l'ex allenatore di Juve e Inter non sarebbe convinto dal progetto Spurs.