Alla vigilia del match di Premier League contro il Southampton, l'allenatore del Tottenham Antonio Conte ha parlato anche dei nuovi arrivati dalla Juventus, Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski: "Penso che stiano lavorando molto bene e sono contento di come stanno assimilando l'idea del nostro calcio. Sia Rodrigo Bentancur che Dejan Kulusevski sono buoni giocatori e stanno lavorando molto bene. Sicuramente hanno bisogno di un po' di tempo per trovare la giusta amalgama per capire le nostre tattiche in attacco e in difesa, ma sono contento perché posso contare su di loro", ha detto Conte.