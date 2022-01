"Ho firmato un contratto col Tottenham, credo sia stato positivo per me capire la situazione e farmi conoscere dal club, facendo capire come lavoro. Qui mi diverto, c'è un'atmosfera fantastica oltre a un grande stadio e a un grande centro d'allenamento. I nostri tifosi sono fantastici, ci sono sempre dietro. Mi diverto. Di sicuro voglio migliorare la situazione, tutti meritano di più". Lo ha detto Antonio Conte, allenatore del Tottenham, alla vigilia del derby contro l'Arsenal, in Premier League.