L'ex calciatore della Juventus, Douglas Costa, oggi in forza ai Los Angeles Galaxy in MLS, ha mostrato ieri la propria solidarietà con il popolo ucraino. L'esterno brasiliano ha giocato diverse stagioni nel paese, con la maglia dello Shakhtar Donetsk, e già negli scorsi giorni si era fatto sentire sui social. Ieri, è sceso in campo con la bandiera gialloblù ucraina.