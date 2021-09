Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Gianluca Frabotta all'Hellas Verona. A causa di un problema al tendine, infatti, l'esterno di proprietà della Juventus non ha ancora avuto l'occasione per esordire con la maglia degli scaligeri. Quest'oggi, in conferenza stampa, Igor Tudor ha parlato anche di lui: "Situazione infortunati? Ci sono Veloso, Frabotta e Ruegg: loro sono fuori, gli altri a diposizione".