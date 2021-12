Il più forte con cui abbia mai giocato èma, a sorpresa, l'attaccante che più lo ha messo in difficoltà in carriera è stato Pedro Munitis. Lo ha dichiarato, ex difensore di Parma e Juventus, campione del mondo con la Francia nel 1998, intervistato da L'Equipe."La prima volta che ho conosciuto, nella nazionale francese, aveva 17 anni e mezzo. Mi impressionò, non avevo mai visto nessuno fare certe cose con un pallone. Non è stato solo un giocatore di grande talento, è stato soprattutto un gran lavoratore, rigoroso e con molto carattere".L'avversario più forte? Ovviamente,il Fenomeno. "Non importava dove toccava il pallone, tutti eravamo all'erta, perché poteva scatenare un'azione che conduceva al gol: è stato sempre molto bello giocargli contro". Il momento in cuisi è sentito al top della propria carriera "è stato nei miei primi anni al. Assieme aho imparato diverse cose essenziali per un difensore"A sorpresa, rivela Thuram, chi gli ha dato maggiori grattacapi durante una partita è stato"durante i quarti degli Europei del 2000. Era molto più basso e rapido di me, non riuscivo a prenderlo. Ho persino cambiato le scarpe nell'intervallo, ma questo non mi ha aiutato. Poi a un certo punto, non so perché, il ct spagnolo ha deciso di toglierlo"