Hanno suscitato sorpresa e un pizzico di tristezza le parole dell'ex Juve Patrice Evra, che in un episodio di BBCFreeze ha raccontato come prima di diventare calciatore fosse solito vendere droga e chiedere l'elemosina fuori dai negozi. Lo sport è stato la sua salvezza: "Sono venuto in Italia quando avevo 17 anni", ha raccontato il francese. "Mi ricordo che quando siamo arrivati ci hanno servito del cibo. Poi sono andato nella mia stanza e ho chiamato mia madre, seduta con la tuta addosso: "Mamma, qui è come il paradiso. Le persone ci servono da mangiare: due forchette da un lato, due coltelli dall'altro". Questo è il mio ricordo più bello della mia vita".