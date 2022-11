L'ex attaccante dellaFedericoha spiegato ai microfoni di RaiSport la sua decisione di lasciare il calcio italiano e quello europeo. Queste le sue parole:"Andare in Canada è stata una scelta voluta. In Europa avevo già dato tanto e mi sono sentito pronto per una nuova esperienza. Anche per uscire dalla “comfort zone” dell’Italia e dell’Europa".