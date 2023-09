Andreada questa stagione è alla guida dellain Serie B. I blucerchiati reduci dalla sconfitta inattesa a Como che ha messo in evidenza un'involuzione rispetto a quella che si era vista a Parma quando aveva pareggiato. Si tratterebbe del quarto ko stagionale per la squadra allenata da Andrea Pirlo che occupa il quartultimo posto nella classifica di Serie B. Ecco che ora la sua posizione vacilla, come riferisce Calciomercato.com. Domenica al Ferraris la Sampdoria ospiterà il, che occupa il sesto posto a 12 punti, reduce dal pareggio con il Cittadella. Partita già decisiva per la panchina di Pirlo? Potrebbe come non potrebbe: le pressioni sul mister sono assolutamente aumentate, c'è bisogno di punti e una prestazione convincente. Potrebbe non essere un'ultima spiaggia, salvo disastri: un naufragio blucerchiato potrebbe però comportare valutazioni diverse, e la necessità di prendere subito contromisure.