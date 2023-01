I due ex attaccanti della Juve Paulo Dybala e Alvaro Morata sono tornati a fare coppia, questa volta però nella vita e lontano da un campo da calcio. L'argentino è infatti il padrino della splendida Bella, la nuova arrivata in casa Morata-Campello, il quale non ha nascosto le emozioni provate attraverso un post condiviso sui suoi account social.'Felice di conoscere la nostra figlioccia Bella. Grazie mille amici per averci permesso di essere padrini di questa bellezza'.