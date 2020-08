Futuro in Italia per Mario Mandukic. Secondo quanto riferito da La Nazione, l’ex attaccante della Juve sarebbe finito nel mirino della Fiorentina. Il ds Daniele Pradé è al lavoro per convincere l’attaccante croato, che potrebbe così ritrovare la Juve, seppur da avversario e in una squadra storicamente rivale dei bianconeri.