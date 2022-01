La prestazione della Juventus contro il Napoli ha attirato molte critiche tra gli addetti ai lavori. E nemmeno il centrocampo della squadra di Allegri ne è stato immune. Un commento che lascia poco spazio a interpretazioni è arrivato dall'ex bianconero Massimo Mauro, intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24: bersaglio di Mauro sono stati in particolare McKennie e Rabiot: "Vedo McKennie che non sputa sangue e se non sputa sangue non può giocare. Rabiot gioca in punta di piedi e non se lo può permettere nessuno in quella squadra".