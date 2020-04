1









L'ex attaccante della Juventus Niklas Bentdner​ non si esime dalle challenge social che popolano i nostri pc e smartphone in questi giorni di quarantena. Anche l'attaccante danese ha preso parte a una delle tante sfide e il protagonista assieme a lui è il cane. La "Swap challenge" consiste nel cambiare i protagonisti del video. All'inizio c'è lui che ascolta musica al pc, con il cane disteso sotto la scrivania. Poi...la situazione cambia.



Ecco il video postato da Bentdner e ripreso da alcuni media sui social. L'ex attaccante della Juve, trova sempre il modo di far parlare di sé.