Forte annuncio di Alvaro Morata che non farà felici i suoi fan. L’attaccante dell’Atletico Madrid ha pubblicato ieri una storia su Instagram in cui annuncio il suo ritiro dai social per un tempo indefinito. Ecco le parole dello spagnolo ex Juve: "Lascio i social network per un periodo di tempo indefinito. Spero che tutto questo passi presto e che stiate bene. Un abbraccio".



LA SPIEGAZIONE – A un giorno di distanza dall’annuncio, Morata ha voluto dare una spiegazione ai suoi fan, postando un’altra storia dove ha mostrato il suo utilizzo giornaliero dei social network: 4 ore e 56 minuti. Ecco la spiegazione: “Questo è l’unico motivo. Non c’è nessun problema e non è successo niente”.