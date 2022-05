Altro show di Dejan Kulusevski nel match tra Tottenham e Norwich City, che ha regalato agli Spurs di Antonio Conte la qualificazione alla prossima Champions League. L'esterno ex Juve, infatti, ha realizzato una doppietta tra il 16' e il 64', mettendo dunque la sua firma sul poker che ha visto anche le reti di Harry Kane e Son, quest'ultimo in gol due volte. Odore di rimpianto per i bianconeri?