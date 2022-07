Intervenuto ai canali ufficiali del, Dejanha detto la sua anche sul passaggio alladi Paulo, suo ex compagno di squadra alla, che affronterà a breve in amichevole. Ecco le sue parole: "Dybala? Paulo alla Roma farà molto bene, i giallorossi hanno preso un giocatore fantastico e penso che lo adoreranno. Sarà interessante giocare contro di loro e vedere come se la caveranno la prossima stagione".