Numeri da record per Dejan, la cui esperienza in Premier League con la maglia delsta davvero proseguendo nel migliore dei modi. Autore di un assist anche nella partita di ieri contro il Nottingham Forest, terminata 2-0 per gli Spurs grazie una doppietta di Harry Kane, l'exha infatti raggiunto quota 10 passaggi decisivi nel massimo campionato inglese, più di qualsiasi altro giocatore dal suo esordio a febbraio fino ad oggi. A riportarlo è Opta Joe.