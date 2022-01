Darko Kovacevic, ex attaccante della Juventus, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport in merito all'acquisto del Milan, Marko Lazetic: "Un grande affare, che presto potrà diventare un grandissimo acquisto. L’ho visto giocare più volte, sia con il club che con l’Under 19 della Serbia, e vi garantisco che il Milan ha messo le mani su un talento vero, un calciatore dal potenziale molto alto. Una prima punta ben strutturata fisicamente, con una ottima tecnica. Senso del gol, intuizioni per i compagni, capacità di creare occasioni: Marko è molto dotato, ma il futuro dovrà costruirselo a partire da adesso. Dovrà sfruttare l’occasione di lavorare in un grande club come il Milan per maturare e migliorare tatticamente. Ha tutto per diventare il titolare del futuro".



Secondo l'ex Juve è più simile lui a Ibrahimovic, rispetto a Vlahovic: "Alto, ma agilissimo e capace di fare grandi cose dal punto di vista tecnico. Certo, ha 18 anni ed è presto per poter dire se raggiungerà certi livelli, ma il fatto che il Milan abbia puntato su di lui è indicativo. La stoffa è quella del potenziale big. Potrà imparare tantissimo da campioni con così tanta esperienza come Ibra e Giroud, accanto a loro migliorerà".