Acquistato un anno prima, ma al momento nelle retrovie. La stagione di Matthijs de Ligt non è partita nel migliore dei modi e i numeri lo dicono chiaramente: 77 minuti in 4 presenze, e in campo da titolare solo nell’unica sconfitta stagionale, lo 0-3 contro il Lipsia nella prima finale dell'anno. Un inizio davvero complesso, visto anche l'errore sul 2-0 con il dribbling subito da Dani Olmo e la "brutta figura" fatta, poi l'uscita dal campo per Kim Min-jae. Ecco, proprio il difensore del Napoli lo ha sostituito nel ruolo di titolare, affiancato da Dayot Upamecano.Ma perché? Questioni tecniche e anche atletiche, come spiegato da Tuchel: "Viene da un infortunio, gli mancano ritmo e forma fisica", a causa dell'infortunio per cui ha iniziato la preparazione con il gruppo in ritardo. Ma il tecnico ha anche ribadito: "Quando si è al Bayern bisogna anche accettare le panchine e farsi trovare pronti, perché non tutti meritano di stare fuori, ma devo fare delle scelte, anche difficili".