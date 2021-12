Futuro da allenatore per Sami? L'ex centrocampista della, che ha più volte dimostrato di essere ancora legato alla Vecchia Signora, ha infatti aderito a, l'impegnativo corso lanciato dalla Federazione Tedesca per gli (ex) giocatori interessati a un futuro come guida tecnica di una squadra di calcio. Insieme a lui anche Kramer e, tuttora in forza al Manchester City. L'ex bianconero non ha mai nascosto il suo interesse per la carriera da allenatore: "Sì, mi piacerebbe sapere se questo lavoro farà per me, un domani", aveva detto solo poche settimane fa a Sky Sports.