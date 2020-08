A un anno dal trasferimento all'Everton che ha chiuso la sua storia con la Juventus, Moise Kean potrebbe tornare a calcare i campi della Serie A. Come riporta Sportmediaset infatti, il 20enne centravanti è stato proposto al Milan dal suo procuratore Mino Raiola. L'agente sta parlando col club rossonero in merito alle situazioni di Ibrahimovic e Donnarumma, e ha sondato il terreno per un eventuale interessamento su Kean, che già l'anno scorso sarebbe potuto approdare in rossonero ma la Juve si era rifiutata di venderlo al Milan.