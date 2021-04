Moise Kean commenta il vittorioso quarto di finale del suo Paris Saint-Germain contro il Bayern Monaco in Champions League (il PSG ha perso 0-1 ma difendeva una vittoria per 3-2 in Germania). Così Kean a Sky Sport: "Abbiamo lottato su ogni pallone perché volevamo portare assolutamente a casa questo passaggio del turno. Abbiamo sofferto abbastanza ma ne siamo usciti bene. Neymar dà un grande contributo alla squadra, col suo talento riesce a fare cose incredibili. Oggi non ha segnato ma ha lavorato per il gruppo, che è la cosa più importante. Ogni partita va sudata, ora recuperiamo e vedremo come andrà la semifinale: in ogni caso daremo il 100%."



EVOLUZIONE - "Le esperienze di questi due anni mi hanno arricchito tanto. Giocare poco all'Everton mi ha dato una grandissima lezione, quella di lavorare e non mollare. Qui al PSG sento grande fiducia e posso aiutare bene la squadra".



FUTURO - "Non saprei, io mi godo il bellissimo momento. Per il futuro poi si dovrà lavorare".