Juve e Roma intrecciano le loro strade del mercato. Nel passato e nel futuro. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il ds Petrachi ha individuato in Moise Kean, ex attaccante bianconero, il profilo ideale come vice-Dzeko. Il suo agente Mino Raiola sta cercando i giusti argomenti con l’Everton, attuale club del classe 2000, per convincerlo a concedere un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni di euro. Passato, appunto, e anche futuro, perché tra le idee di mercato in casa Roma non tramonta Pedro, esterno del Chelsea monitorato anche da Fabio Paratici in ottica parametro zero.