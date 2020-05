Mark Iuliano, ex difensore della Juve, parla a tuttosalernitana.com di diversi temi legati al club bianconero e non solo.



IL CALCIO RIPARTIRA'? - "Anzitutto noto delle contraddizioni. Dal 4 si può riprendere l'attività sportiva singolarmente, ma mi chiedo perché un cittadino possa andare a correre al parco mentre un calciatore non possa svolgere il suo lavoro in una struttura blindata e con tutti i controlli del caso. In teoria i giocatori della Salernitana potrebbero ritrovarsi "casualmente" in qualche spazio pubblico per fare la corsetta quotidiana. E' normale che bisognerà prendere una decisione e non vorrei essere nei panni di chi dovrà assumersi una grossa responsabilità. Per quanto siamo appassionati di calcio sarebbe bello poter trascorrere del tempo guardando le partite in tv. Non è la stessa cosa rispetto allo stadio, è chiaro, ma ci darebbe un minimo di senso di normalità. Temo che gli spalti saranno vuoti per diversi mesi, ma il ruolo dello sport è fondamentale soprattutto in momenti come questo".



SUGLI STIPENDI - "Ma anche sullo stesso Ronaldo ci sono degli errori di valutazione. Ha messo a disposizione una struttura personale trasformandola in un ospedale Covid, ha donato cifre considerevoli e si è messo totalmente a disposizione. C'è solo da togliersi il cappello. E' palese che tante categorie stanno avendo difficoltà, bisognerà trovare un punto di incontro per permettere al calcio di ripartire. Lo sapete meglio di me che in C e nel dilettantismo gli stipendi sono al minimo sindacale e ci sono giovani gettati nella mischia anche in virtù di regolamenti particolari che non hanno la possibilità di guadagnare cifre importanti. Uno stop potrebbe essere dannoso per tanti motivi, ma c'è la salute da salvaguardare e, ad ora, è giusto restare ancora a casa".



SULLA SCONFITTA DELLA JUVE CON LA SALERNITANA - "3 giornate di squalifica e 100mila lire di multa. Chi se lo scorda? Posso dire, però, che non avrei mai voluto giocare contro la Salernitana, quando vidi i 40mila dell'Arechi mi si annebbiò letteralmente la vista e non ci ho capito nulla. Non dico che ero felice per la sconfitta della Juventus: ero contentissimo per i granata, mettiamola così! Non ricordavo ci fosse Oddo senior sulla panchina granata. Davvero un peccato per la retrocessione, anche per i colori bianconeri non fu un'annata particolarmente felice".