Un ex difensore della Juventus (ed ex vice di Tudor sulla panchina dell'Udinese) potrebbe trovare un posto da allenatore in Serie B. Secondo il Corriere dello Sport infatti Mark Iuliano è uno dei candidati come successore di Dionigi sulla panchina dell'Ascoli. La concorrenza da battere però è nutrita: gli altri nomi papabili sono quelli di ​Calori, Bordin, Caserta, Massimo Oddo e Federico Coppitelli. Nell'ultima stagione l'Ascoli ha chiuso al 14° posto il campionato di B. Iuliano in passato ha allenato Latina, Como e Partizani Tirana.