Mauricio Isla, attualmente svincolato, è pronto a tornare in un campionato top. Il giornale cileno La Cuarta parla infatti di un probabile accordo del 32enne esterno cileno con il Betis di Siviglia, che gli avrebbe proposto un ingaggio di 2 anni con opzione per il terzo. Sarebbe la prima esperienza nella Liga per Isla, che ha giocato per gran parte della carriera in Serie A, tra cui due stagioni nella Juventus. Prima della Juve aveva vestito la maglia dell'Udinese, successivamente è passato da QPR, Marsiglia, Cagliari e Fenerbahce.