Fernando Llorente è destinato a lasciare il Tottenham a parametro zero dopo la finale di Champions League contro il Liverpool, in programma il prossimo 1 giugno a Madrid. Esattamente un mese più tardi, alla scadenza del suo contratto con gli Spurs, l'ex attaccante della Juventus cercherà una nuova squadra, con la possibilità del ritorno in Italia, tra Milan e Roma. Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo in Spagna, però, anche il Barcellona sarebbe pronto a chiudere l'affare, per portare Llorente a vestire la maglia blaugrana.