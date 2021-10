L'allenatore del Brescia, con un passato anche da centravanti della Juventus (oltre che del Milan e della Nazionale ovviamente) Filippo Inzaghi è diventato oggi papà all'età di 48 anni.Inzaghi nella partita vinta ieri contro la Cremonese non era in panchina, lasciando il posto al vice D'Angelo. Era infatti insieme alla sua angela in ospedale per assisterla nel parto. Una gioia immensa per un uomo che ha anche un passato in bianconero a fine anni Novanta.