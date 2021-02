3









Luigi Sartor è stato arrestato oggi perché coltivava una serra di marijuana. L'ex difensore di Juventus, Inter, Roma e Parma è stato colto in flagrante mentre stava curando insieme ad un complice 106 piante di marijuana in un casolare abbandonato sull'appennino emiliano. E' ora agli arresti domiciliari. Come riporta la Gazzetta di Parma, venerdì scorso, all'ora di pranzo, gli agenti della Fiamme Gialle lo hanno trovato assieme a un altro 46enne di Parma, Marco Mantovani, intento a curare la coltivazione che, secondo le stime, avrebbe potuto fruttare oltre due chili di sostanza stupefacente. L'ultimo indizio gli agenti lo avevano avuto una decina di giorni fa simulando un controllo stradale di routine della vettura dell'ex calciatore avvertendo, all'interno della vettura, lo stesso aroma di marijuana. Luigi Sartor nell'interrogatorio di garanzia di fronte al giudice Beatrice Purita si è avvalso della facoltà di non rispondere e ora è agli arresti domiciliari.