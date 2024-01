Matthijssta attraversando una fase complicata della sua carriera con un nuovo infortunio al ginocchio, aggiungendo ulteriori sfide al suo percorso altalenante con il Bayern Monaco. Il difensore olandese è stato costretto a restare fuori durante il breve ritiro del Bayern a Faro, in Portogallo, in un momento in cui il tecnico Tuchel si trova privo di Kim Minjae, impegnato con la Corea del Sud nella Coppa d'Asia. De Ligt, già in discesa nelle gerarchie rispetto al coreano e a Upamecano, si trova ora a fronteggiare una concorrenza più accesa con l'arrivo di Eric Dier dal Tottenham. Oltre ai problemi fisici, sembra che i rapporti trasiano tesi, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild. L'allenatore del Bayern sembra non essere un sostenitore dell'olandese, alimentando speculazioni su una possibile partenza del giocatore durante la prossima estate. Il Manchester United sembra già sulle tracce del difensore, acquistato per 67 milioni di euro.