L'ex giocatore della Juventus, Davide Lanzafame, ha parlato a Radio Sportiva della situazione del calcio in Italia e del suo futuro, ormai legato a doppio filo con l'Ungheria. Ecco le sue dichiarazioni: ​"Mi auguro che anche in Italia possa iniziare il campionato anche con una minoranza di tifosi distanziati, credo ci possano essere i presupposti. Futuro? Sono a Budapest da quattro anni, è la mia seconda casa, sto molto bene qua. Poi, nel calcio mai dire mai. Tornare in Italia? Se ci fosse una proposta interessante perché no, sarebbe una sfida importante tornare a 33 anni e dimostrare di poterci stare. Ma deve esserci un progetto serio, in caso contrario resterò qua. Ripartire dopo due mesi e giocare ogni tre giorni è molto difficile dal punto di vista fisico, durante lo stop si perde il tono muscolare e si va incontro a infortuni. Però ormai non possiamo tornare indietro, cerchiamo di fare il nostro lavoro e di regalare soddisfazioni e spensieratezza ai tifosi"