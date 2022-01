“La Juve è per me l'amo­re di una vita intera, motivo di gioia e orgoglio. Emozioni forti, come può dare una vera e infinita storia d'amore". Questa la frase, pronunciata da Gianni Agnelli, ricordata da. L'ex capitano della Juventus, sul suo profilo Instagram, ha aggiunto: "Dal 'Pinturicchio' alle telefonate all’alba.". Gianni Agnelli è morto il: da quel giorno sono passati 19 anni.