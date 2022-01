Antonio Conte, come riportato da Sky Sport, ha speso parole al miele per Christian Eriksen, che ha allenato all'Inter: "Per lui le porte sono sempre aperte. Stiamo parlando di un giocatore davvero importante, soprattutto di un uomo top. Non ho parlato recentemente con Christian, ma sicuramente è bellissimo vederlo di nuovo in campo che calcia un pallone. Quello che è successo quest'estate non è stato bello per le persone che hanno lavorato con lui e quelli che lo conoscono, ho avuto paura in quel momento".