Ieri è iniziata la prima Champions League senza, da vent'anni a questa parte: il portoghese giocherà l'Europa League e domani affronterà la Real Sociedad. Così ne ha parlato l'allenatore del Manchester United, Erik Ten Hag: "Ha iniziato contro il Brentford, poi non più, ma è pronto per iniziare. Naturalmente può giocare titolare la maggior parte delle partite. Dobbiamo vincere ogni partita, vogliamo vincere ogni competizione a cui prendiamo parte, per cui prendiamo tutto sul serio".