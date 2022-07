Federicovolerà in direzione Toronto, per andare ad ingrandire la colonia italiana già presente nel Toronto Fc coned. A svelare i motivi della scelta, calciomercato.com: "Quella di Bernardeschi è stata una scelta di vita ma anche economica perché i Toronto Fc gli garantiranno quasi 5 milioni di euro a stagione. L’esterno di Carrara era stato proposto senza successo a Milan e Inter. Il Napoli era l’unica società italiana che aveva mostrato un certo interesse ma era troppa la distanza economica per provare a chiudere l’operazione. Ora una nuova esperienza in MLS, Bernardeschi saluta la serie A".