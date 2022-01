….oltre al grande calciatore che sei, un grande abbraccio per una pronta guarigione per il ragazzo che sei, forza Fede @federicochiesa — roberto baronio (@RBaronio) January 10, 2022

"….oltre al grande calciatore che sei, un grande abbraccio per una pronta guarigione per il ragazzo che sei, forza Fede". Questo il tweet di, ex allenatore in seconda della Juventus durante la gestione, dedicato a