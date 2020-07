Ligue 1, Serie A, Bundesliga e... Premier League? L'ex juventinopotrebbe lasciare il Bayern Monaco e sbarcare in Inghilterra. A svelarlo è Sky Sports, secondo il quale l'attaccante classe '97 è uno dei giocatori entrati nel mirino del Manchester United che vorrebbe prenderlo in prestito per valutare il ragazzo. Uno dei punti deboli di Coman, infatti, è la tenuta fisica: fin dai tempi della Juve, Coman era spesso costretto a rimanere fuori per infortunio.