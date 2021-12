Alla vigilia della sfida salvezza traMineiro,avrebbe voluto prendersi una serata per festeggiare. L'ex Juve, come riportato dal Corriere dello Sport, lunedì 6 dicembre aveva chiesto ufficialmente alla società un permesso per il giorno successivo, martedì 7 (con rientro fissato alla mattina di mercoledì 8), per festeggiare le nozze con la sua compagna, la modellaa Rio de Janeiro (a oltre 1.500 chilometri di distanza).Il club ha risposto di no, invitando il numero 10 ad aspettare ancora qualche giorno. Ancora di proprietà della(che ha tempo fino alla fine dell'anno per richiedere il suo rientro alla base), il brasiliano non avrebbe però gradito il rifiuto: così ha fatto sparire dai suoi social tutte le foto che lo ritraevano con la maglia delIl matrimonio era previsto lo scorso giugno, ma è stato rinviato a causa del Covid. A luglio le nozze erano state celebrate con una cerimonia riservata a pochi invitati nella Repubblica Dominicana, rimandando la festa per la fine dell'anno.l'aveva programmata dopo il termine del campionato, che si sarebbe dovuto chiudere domenica scorsa, ma la Federcalcio brasiliana ha prolungato il torneo di una settimana,Poi la partita si è disputata, ma il Gremio ha perso ed è retrocesso. La vittoria per 4-3 non è bastata a evitare il peggio: tifosi furiosi conche dopo aver segnato il quarto gol è corso verso il pubblico, ha detto “arrivederci” e ha indicato il numero 10 dietro di lui, un gesto visto da molti come una mancanza di rispetto di fronte alla retrocessione.