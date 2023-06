I dirigenti del, all'opera per regalare rinforzi ad Alberto Gilardino in vista del ritorno in Serie A della compagine rossoblù, sembrano infatti aver messo gli occhi anche su Ervin, 20enne centrocampista austriaco attualmente in forza al Wolfsberger ma con un passato nelle giovanili bianconere. A riferirlo è Calciomercato.com.