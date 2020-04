Il Brasile chiama Sebastian Giovinco. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante della Juventus ha ricevuto una chiamata del Vasco da Gama, pronto a pareggiare la cifra che la "Formica Atomica" guadagna a Riyad: 6 milioni di euro a stagione. Giovinco è legato all’Al-Hilal fino a dicembre 2022 e il nuovo club gli offrirebbe bonus legati allo sviluppo del merchandising del club, che sarebbe legato a doppio filo alla sua immagine. Ma il Brasile non è l'unica tentazione dell'ex bianconero che in Arabia ha vinto la Champions League asiatica. Il Benevento starebbe pensando a lui per la prossima stagione, verosimilmente in Serie A e c'è anche la suggestione Parma al quale sarebbe difficile dire di no.