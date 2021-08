Debutto ufficiale con la maglia della Spal, per Lucache si trova a Ferrara in prestito dalla Juventus. Il difensore centrale ha giocato tutti i 120 minuti della sfida di Coppa Italia contro il Benevento, vinta dalle Streghe con il risultato di 2 a 1. Seconda stagione in Serie B, quindi, per Coccolo che in Under 23 ha dimostrato tutte le sue potenzialità Ora, a lui la chance per confermarsi e sognare un ritorno a Torino.