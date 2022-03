Vincenzo Iaquinta ex attaccante della Juventus ha parlato questa mattina sulle pagine de Il Mattino. L'ex giocatore della Juventus ha parlato anche di Dusan Vlahovic. Queste le sue parole:



VLAHOVIC - "Con uno come Vlahovic in rosa puoi puntare in alto. È un attaccante che farebbe comodo a chiunque perché si vede che ha voglia di mangiarsi il mondo. Uno perfetto per lo stile Juve".